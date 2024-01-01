Альтернативы - Aasaan

Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (иврит: וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Изр...

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

Продавайте онлайн с помощью полностью настраиваемой платформы электронной коммерции с открытым исходным кодом, созданной для WordPress.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Корзина электронной коммерции Ecwid — это быстро и просто в использовании! Настройте свой бесплатный интернет-магазин для WordPress, Drupal, Facebook и других сервисов! Начните продавать онлайн с помощью Ecwid.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Платформа электронной коммерции для растущего бизнеса. Запускайте, масштабируйте и управляйте своим бизнесом с помощью универсальной коммерческой платформы Dukaan.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce содержит все инструменты, необходимые для создания веб-сайта, приема заказов, отслеживания запасов, обработки платежей, управления доставкой, продвижения вашего бренда и анализа ваших данных.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce — это платформа электронной коммерции, зарегистрированная на бирже NASDAQ, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, поисковую оптимизацию, хостинг, а также маркетинг и безопасность для малого и ...

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix — это самый простой способ продавать цифровые продукты через Интернет. Продавайте программное обеспечение, услуги по требованию и членство за считанные минуты.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Продавайте цифровые продукты с комиссией 0%. Sellpass — это универсальная платформа для запуска, ведения и развития цифрового бизнеса — от программного обеспечения до сообществ и всего остального.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy — это универсальная платформа для ведения вашего SaaS-бизнеса. Платежи, подписки, глобальное налоговое соблюдение, предотвращение мошенничества, мультивалютная поддержка, восстановление неудачных платежей, интеграция с PayPal и многое другое. Мы упрощаем ведение вашего бизнеса по разра...

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

SendOwl позволяет вам легко продавать цифровые продукты напрямую вашей аудитории из вашего блога, социальных сетей или из любого места, где вы можете вставить ссылку.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

SAP

SAP

sap.com

Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Что такое программное обеспечение для электронной коммерции? И как выбрать правильное программное обеспечение для электронной коммерции, чтобы построить свой онлайн-бизнес и запустить успешный веб-сайт.

Sellfy

Sellfy

sellfy.com

Продавайте свою продукцию без проблем. Простая в использовании электронная коммерция для авторов. Продавайте товары или цифровые продукты — все в одном месте.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud — это пакет доставки, возврата и CRM, созданный для электронной коммерции.

Envoice

Envoice

envoice.eu

Извлечение данных из счетов-фактур и квитанций о покупках наконец-то автоматизировано. Мы предоставляем комплексное решение для отчетности о расходах и управления закупками для малого и среднего бизнеса и практик. Элементы точно записываются и плавно публикуются в вашей бухгалтерской программе.

Volusion

Volusion

volusion.com

Создайте свой интернет-магазин с БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версией нашего отмеченного наградами программного обеспечения для электронной коммерции. Показано, что они продают в 4 раза больше, чем другие размещенные корзины для покупок!

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo предоставляет унифицированные коммерческие решения, на которые вы можете рассчитывать для электронной коммерции B2C и B2B, управления заказами, персонализации и точек продаж.

Shoplazza

Shoplazza

shoplazza.com

Shoplazza, отмеченная наградами платформа электронной коммерции, предоставляет простой конструктор веб-сайтов для предприятий электронной коммерции всех форм и размеров, позволяющих запускать, продавать и управлять своими интернет-магазинами.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

Начните продавать онлайн! Тысячи предприятий — от малых и средних предприятий до транснациональных корпораций — используют Fygaro для продажи и управления своим бизнесом в Интернете.

Storeino

Storeino

storeino.com

Storeino — это специализированная платформа интернет-магазина Saas, с ее помощью вы можете получить максимальный опыт уже сегодня благодаря платформе с полным набором опций: от создания интернет-магазина всего за несколько минут, с множеством вариантов тем, приложений и других услуг до мобильных при...

Elastic Path

Elastic Path

elasticpath.com

Раскройте возможности компонуемой коммерции — без сложных интеграций и длительных реализаций. Elastic Path обеспечивает скорость и гибкость, необходимые коммерческим командам для решения самых сложных задач современности.

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