Альтернативы - 8base

Replit

Replit

replit.com

Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...

Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase — платформа, разработанная Google для создания мобильных и веб-приложений. Первоначально это была независимая компания, основанная в 2011 году. В 2014 году Google приобрела платформу, и теперь это их флагманское предложение для разработки приложений.

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean, Inc. — американский поставщик облачной инфраструктуры со штаб-квартирой в Нью-Йорке и центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет разработчикам облачные сервисы, которые помогают развертывать и масштабировать приложения, работающие одновременно на нескольких ком...

Retool

Retool

retool.com

Retool — это быстрый способ создания внутренних инструментов. Перетаскивайте наши стандартные блоки и подключайте их к своим базам данных и API, чтобы мгновенно создавать собственные инструменты. Подключается к Postgres, REST API, GraphQL, Firebase, Google Sheets и многим другим. Создано разработчик...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify — это компания облачных вычислений из Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений...

Vercel

Vercel

vercel.com

Развертывайте веб-проекты, используя лучшие возможности интерфейсной разработки и высочайшую производительность для конечных пользователей.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku — это облачная платформа как услуга (PaaS), поддерживающая несколько языков программирования. Heroku, одна из первых облачных платформ, находится в разработке с июня 2007 года, когда она поддерживала только язык программирования Ruby, но теперь поддерживает Java, Node.js, Scala, Clojure, Pyth...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...

Supabase

Supabase

supabase.com

Альтернатива Firebase с открытым исходным кодом. Создайте бэкэнд менее чем за 2 минуты. Начните свой проект с базы данных Postgres, аутентификации, мгновенных API, подписок в реальном времени и хранилища.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod оптимизирует рабочие процессы разработчиков, предоставляя готовые среды совместной разработки в вашем браузере на базе VS Code.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

Создавайте, настраивайте и запускайте мобильные приложения прямо в браузере. Исходный код включен.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Размещайте, запускайте и кодируйте Python в облаке! Начните бесплатно. Наш базовый план предоставляет вам доступ к машинам с уже установленной полной средой Python. Вы можете разработать и разместить свой веб-сайт или любой другой код прямо из браузера без необходимости устанавливать программное об...

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Визуальный конструктор для вашего технологического стека. Создавайте потрясающий визуальный контент и страницы, легко интегрируя отсутствие кода в свою кодовую базу. Разблокируйте свои команды и отправляйтесь молниеносно.

Glitch

Glitch

glitch.com

Простые, мощные и бесплатные инструменты для создания и использования миллионов приложений.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk — единственная панель управления веб-хостингом, которая вам когда-либо понадобится для создания, защиты и запуска веб-сайтов и приложений в облаке! Получите хостинговую платформу Plesk!

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Раскройте творческий потенциал своих команд, чтобы быстро улучшить любой процесс. Узнайте, почему тысячи лучших компаний мира доверяют Quickbase в объединении своих данных, процессов и людей. Попробуйте бесплатно!

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Люди, наиболее близкие к проблеме, знают, как ее решить лучше всего. Поэтому мы расширили возможности бизнес-лидеров с помощью Kissflow — платформы цифровых рабочих мест №1, которую используют более 10 000 клиентов в 160 странах. Сделайте свой путь цифровой трансформации умным и простым!

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

Самый мощный конструктор приложений для iOS и Android Мощный и простой в использовании конструктор мобильных приложений BuildFire позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android за небольшую часть времени и средств. Простой и интуитивно понятный конструктор приложений — кодирование не т...

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — это платформа нового поколения без программирования для автоматизации бизнес-процессов и создания собственных приложений для Интернета и мобильных устройств с генерацией кода.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

Создайте приложение и получайте до 1000 долларов ежемесячного пассивного дохода. Абсолютно бесплатно навсегда. Никаких ежемесячных платежей, комиссий или платных функций. Никаких навыков кодирования не требуется.

Render

Render

render.com

Render — это единое облако для создания и запуска всех ваших приложений и веб-сайтов с бесплатным SSL, глобальной CDN, частными сетями и автоматическим развертыванием из Git.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Откройте новые горизонты с помощью простейшей бессерверной платформы. Catalyst — это масштабируемая бессерверная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать решения мирового уровня без управления серверами.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

Облачные вычисления IBM — это набор услуг облачных вычислений для бизнеса, предлагаемый компанией информационных технологий IBM. Начните строить немедленно, используя более 190 уникальных сервисов.

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio — ведущая в мире платформа с низким кодированием для создания онлайн-приложений баз данных без программирования.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix — это самая быстрая и простая платформа с низким кодом, используемая предприятиями для разработки мобильных и веб-приложений в больших масштабах. Посетите, чтобы узнать больше и попробовать платформу бесплатно!

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Войдите в панель управления MyKinsta и управляйте своими сайтами WordPress, размещенными в Kinsta.

Exotel

Exotel

exotel.com

Самая надежная компания облачных коммуникаций, предоставляющая лучшие в своем классе API для голосовой связи, сообщений и проверки пользователей. Решения включают маскирование номеров, IVRS, облачную АТС, виртуальные телефонные номера, программное обеспечение для вызовов, SMS и автоматизацию вызовов...

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard — это частная платформа, расположенная в Сан-Франциско, Калифорния, предоставляющая услуги, ориентированная на развертывание и управление Ruby on Rails, PHP и Node.js.

Knack

Knack

knack.com

Knack уже более десяти лет является пионером в области No Code, имея более 5000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий из списка Fortune 500. Knack дает возможность инноваторам, работающим каждый день, легко преодолевать критические бизнес-задачи. Используя интуитивно понят...

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