Альтернативы - 7taps
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...
Blinkist
blinkist.com
Blinkist дает занятым профессионалам мощные идеи, чтобы они могли расширить свой кругозор, стать более творческими, принимать более правильные решения и, в конечном итоге, расти и процветать во всех сферах жизни. Мы извлекаем ключевые идеи из более чем 5500 научно-популярных книг и подкастов из 27 к...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
D2L Brightspace
d2l.com
Персонализируйте обучение, повысьте вовлеченность и помогите учащимся достичь большего, чем они себе представляли. D2L предлагает гибкие и надежные решения для обучения на каждом этапе жизни: от первых дней учебы в школе до высшего образования и трудовой деятельности.
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
Moodle
moodle.org
Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
Kahoot! Create
kahoot.com
Создайте свои собственные кахуты и узнайте что-то новое! Кахут! приносит волшебство обучения для студентов, учителей, офисных супергероев, любителей викторин и тех, кто учится на протяжении всей жизни. Кахут! — это игровая обучающая платформа, которая ежегодно привлекает и развлекает более 1 миллиа...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
Open LMS
openlms.net
Open LMS — это гибко настраиваемая система управления обучением (LMS), которая масштабируется в соответствии с целями вашей организации. Мы помогаем тысячам клиентов по всему миру, от промышленности до высшего образования, предоставляя учащимся знакомый опыт, передовые экосистемные инструменты, подр...
Top Hat
tophat.com
Top Hat помогает тысячам преподавателей колледжей и университетов создать идеальный курс, который привлекает студентов и способствует пониманию материала как в классе, так и за его пределами.
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta,...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — это система управления обучением, созданная для успешного обучения. Созданный для того, чтобы получить «да» от каждого, именно здесь растут великие команды и компании. Благодаря полностью настраиваемому, простому в управлении и приятному в использовании опыту команды могут заниматься обу...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn — это облачная платформа управления знаниями и обучением для бизнеса. С помощью Zoho Learn вы можете централизовать информацию о вашей компании, создавать интерактивные курсы и получать подробные отчеты об успеваемости ваших учащихся. Благодаря мощным функциям для легкого создания контент...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Превратите любой предмет в потрясающий онлайн-курс с помощью LearningStudioAI. Наш инструмент разработки на базе искусственного интеллекта упрощает создание курсов, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном — создании интересного контента. Наслаждайтесь плавным масштабированием на всех уст...
KodeKloud
kodekloud.com
СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ DEVOPS С ПОМОЩЬЮ НАШЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДЕЛЕ. KodeKloud верит в подход обучения на практике. Мы считаем, что такой подход к обучению позволяет нашим студентам полностью раскрыть свой потенциал, что поможет им построить успешную карьеру DevOps.
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...
360Learning
360learning.com
360Learning — это LMS для совместного обучения. Мы даем возможность компаниям повышать квалификацию изнутри, превращая своих экспертов в чемпионов по развитию сотрудников, клиентов и партнеров.
LearnWorlds
learnworlds.com
Создавайте и продавайте онлайн-курсы со своего сайта. Лучшая платформа онлайн-курсов для создания, продажи и продвижения ваших онлайн-курсов. Начните монетизировать свои навыки, опыт и свою аудиторию.
Sana AI
sana.ai
Sana — это платформа обучения на базе искусственного интеллекта, которая позволяет организациям получать доступ к знаниям и обмениваться ими, автоматизировать административные задачи и работать быстрее, чем когда-либо прежде. Платформа предлагает инструменты и функции, такие как создание интерактив...
LearnDash
learndash.com
Самая мощная система управления обучением для WordPress. Создавайте профессиональные увлекательные курсы всего за несколько кликов.
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для передачи знаний и обучения, на которой растущие команды создают правила того, как они делают то, что делают. С Trainual каждый процесс, политика и процедура для всех ролей и обязанностей в вашем бизнесе легко документируются, организуются, назначаются и доступны для поис...
Schoox
schoox.com
Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии ...
getAbstract
getabstract.com
Знайте лучше. Делай лучше. Чему можно научиться за 15 минут? Предоставляя легкий доступ к обобщенным экспертным знаниям, getAbstract помогает организациям и частным лицам по всему миру эффективно использовать знания.