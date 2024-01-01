Альтернативы - 7taps

Blinkist

blinkist.com

Blinkist дает занятым профессионалам мощные идеи, чтобы они могли расширить свой кругозор, стать более творческими, принимать более правильные решения и, в конечном итоге, расти и процветать во всех сферах жизни. Мы извлекаем ключевые идеи из более чем 5500 научно-популярных книг и подкастов из 27 к...