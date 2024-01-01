Альтернативы - 7taps

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...

Blinkist

Blinkist

blinkist.com

Blinkist дает занятым профессионалам мощные идеи, чтобы они могли расширить свой кругозор, стать более творческими, принимать более правильные решения и, в конечном итоге, расти и процветать во всех сферах жизни. Мы извлекаем ключевые идеи из более чем 5500 научно-популярных книг и подкастов из 27 к...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

Персонализируйте обучение, повысьте вовлеченность и помогите учащимся достичь большего, чем они себе представляли. D2L предлагает гибкие и надежные решения для обучения на каждом этапе жизни: от первых дней учебы в школе до высшего образования и трудовой деятельности.

Paycom

Paycom

paycom.com

В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.

Genially

Genially

genial.ly

Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Создайте свои собственные кахуты и узнайте что-то новое! Кахут! приносит волшебство обучения для студентов, учителей, офисных супергероев, любителей викторин и тех, кто учится на протяжении всей жизни. Кахут! — это игровая обучающая платформа, которая ежегодно привлекает и развлекает более 1 миллиа...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS — это гибко настраиваемая система управления обучением (LMS), которая масштабируется в соответствии с целями вашей организации. Мы помогаем тысячам клиентов по всему миру, от промышленности до высшего образования, предоставляя учащимся знакомый опыт, передовые экосистемные инструменты, подр...

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat помогает тысячам преподавателей колледжей и университетов создать идеальный курс, который привлекает студентов и способствует пониманию материала как в классе, так и за его пределами.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta,...

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...

Visme

Visme

visme.co

Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS — это система управления обучением, созданная для успешного обучения. Созданный для того, чтобы получить «да» от каждого, именно здесь растут великие команды и компании. Благодаря полностью настраиваемому, простому в управлении и приятному в использовании опыту команды могут заниматься обу...

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn — это облачная платформа управления знаниями и обучением для бизнеса. С помощью Zoho Learn вы можете централизовать информацию о вашей компании, создавать интерактивные курсы и получать подробные отчеты об успеваемости ваших учащихся. Благодаря мощным функциям для легкого создания контент...

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Превратите любой предмет в потрясающий онлайн-курс с помощью LearningStudioAI. Наш инструмент разработки на базе искусственного интеллекта упрощает создание курсов, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном — создании интересного контента. Наслаждайтесь плавным масштабированием на всех уст...

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ DEVOPS С ПОМОЩЬЮ НАШЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДЕЛЕ. KodeKloud верит в подход обучения на практике. Мы считаем, что такой подход к обучению позволяет нашим студентам полностью раскрыть свой потенциал, что поможет им построить успешную карьеру DevOps.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning — это LMS для совместного обучения. Мы даем возможность компаниям повышать квалификацию изнутри, превращая своих экспертов в чемпионов по развитию сотрудников, клиентов и партнеров.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

Создавайте и продавайте онлайн-курсы со своего сайта. Лучшая платформа онлайн-курсов для создания, продажи и продвижения ваших онлайн-курсов. Начните монетизировать свои навыки, опыт и свою аудиторию.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana — это платформа обучения на базе искусственного интеллекта, которая позволяет организациям получать доступ к знаниям и обмениваться ими, автоматизировать административные задачи и работать быстрее, чем когда-либо прежде. Платформа предлагает инструменты и функции, такие как создание интерактив...

LearnDash

LearnDash

learndash.com

Самая мощная система управления обучением для WordPress. Создавайте профессиональные увлекательные курсы всего за несколько кликов.

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual — это платформа для передачи знаний и обучения, на которой растущие команды создают правила того, как они делают то, что делают. С Trainual каждый процесс, политика и процедура для всех ролей и обязанностей в вашем бизнесе легко документируются, организуются, назначаются и доступны для поис...

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox — это программное обеспечение для обучения на рабочем месте, ориентированное на людей. Люди не винтики, и Schoox был разработан с учетом того, как люди на самом деле учатся. Мы поддерживаем интерес учащихся, позволяя вам предоставлять больше видов контента, где бы они ни находились, от линии ...

getAbstract

getAbstract

getabstract.com

Знайте лучше. Делай лучше. Чему можно научиться за 15 минут? Предоставляя легкий доступ к обобщенным экспертным знаниям, getAbstract помогает организациям и частным лицам по всему миру эффективно использовать знания.

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