3Dolphins.ai был разработан PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), чтобы помочь компаниям ускорить цифровое обслуживание клиентов. Наш подход, созданный в виде корпоративных, облачных или локальных решений, обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между технологиями и людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) — индонезийская технологическая компания, основной задачей которой является помощь предприятиям в повышении качества обслуживания клиентов с использованием новых технологий и каналов взаимодействия с клиентами. Мы обслуживаем многие отрасли, такие как финансы, автомобилестроение, онлайн-путешествия, образование, государственный сектор и т. д.

Веб-сайт: 3dolphins.ai

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