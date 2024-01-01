3Dolphins

3Dolphins

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Веб-сайт: 3dolphins.ai

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3Dolphins.ai был разработан PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion), чтобы помочь компаниям ускорить цифровое обслуживание клиентов. Наш подход, созданный в виде корпоративных, облачных или локальных решений, обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между технологиями и людьми. InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) — индонезийская технологическая компания, основной задачей которой является помощь предприятиям в повышении качества обслуживания клиентов с использованием новых технологий и каналов взаимодействия с клиентами. Мы обслуживаем многие отрасли, такие как финансы, автомобилестроение, онлайн-путешествия, образование, государственный сектор и т. д.
Категории:
Business
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: 3dolphins.ai

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Альтернативы

AWS Console

AWS Console

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

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