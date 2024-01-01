Альтернативы - 3DLOOK

Esenca

Esenca

esenca.ai

Esenca — это решение для измерения тела с использованием искусственного интеллекта, которое использует самые современные технологии, чтобы мгновенно давать вашим клиентам рекомендации по размерам и предоставлять вам информацию об их потребностях. Esenca может быть легко интегрирована в любой веб-сай...

Aistetic

Aistetic

aistetic.com

Увеличьте продажи и сократите прибыль с помощью рекомендаций по размерам от Aistetic на основе искусственного интеллекта. 3D-технология определения размера и измерения тела Aistetic: снижает прибыль благодаря точным измерениям и рекомендациям по размерам для более удобной одежды и более счастливых к...

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