Альтернативы - 3DLOOK
Esenca
esenca.ai
Esenca — это решение для измерения тела с использованием искусственного интеллекта, которое использует самые современные технологии, чтобы мгновенно давать вашим клиентам рекомендации по размерам и предоставлять вам информацию об их потребностях. Esenca может быть легко интегрирована в любой веб-сай...
Aistetic
aistetic.com
Увеличьте продажи и сократите прибыль с помощью рекомендаций по размерам от Aistetic на основе искусственного интеллекта. 3D-технология определения размера и измерения тела Aistetic: снижает прибыль благодаря точным измерениям и рекомендациям по размерам для более удобной одежды и более счастливых к...