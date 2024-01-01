Альтернативы - 360Learning
Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom — это бесплатный веб-сервис, разработанный Google для школ и призванный упростить создание, распространение и оценку заданий. Основная цель Google Classroom — упростить процесс обмена файлами между учителями и учениками. По оценкам, от 40 до 100 миллионов пользователей используют Go...
edX
edx.org
Получите доступ к 2000 бесплатным онлайн-курсам от 140 ведущих учебных заведений по всему миру. Получите новые навыки и получите сертификат об окончании. Присоединяйтесь сегодня.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...
D2L Brightspace
d2l.com
Освободитесь от ограничений LMS с помощью D2L Brightspace, инновационной образовательной платформы, созданной, чтобы помочь вам создавать высоко персонализированный опыт, который раскрывает потенциал учащихся в больших масштабах. Brightspace создан для обучения на всех этапах жизни — от первых дней ...
Moodle
moodle.org
Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
Open LMS
openlms.net
Open LMS — это гибко настраиваемая система управления обучением (LMS), которая масштабируется в соответствии с целями вашей организации. Мы помогаем тысячам клиентов по всему миру, от промышленности до высшего образования, предоставляя учащимся знакомый опыт, передовые экосистемные инструменты, подр...
Top Hat
tophat.com
Top Hat помогает тысячам преподавателей колледжей и университетов создать идеальный курс, который привлекает студентов и способствует пониманию материала как в классе, так и за его пределами.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
Showbie
showbie.com
Showbie — это предпочитаемая учителями платформа цифрового обучения, позволяющая преподавателям быстро и легко предоставлять персонализированную обратную связь и оценку учащимся с любыми способностями к обучению на любом устройстве. Showbie позволяет вам создать совместный интерактивный класс с помо...
its learning
itslearning.com
itslearning — это платформа онлайн-обучения, предназначенная для преподавания. Мы северные страны по духу и по дизайну. Наша цель — предоставить интуитивно понятную LMS, расширяющую возможности преподавателей и студентов. Наша платформа поможет вам спланировать успешное обучение. Легко создавать уро...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — это LMS, созданная для успешного обучения. Созданный для того, чтобы получить «да» от каждого, именно здесь растут великие команды и компании. Благодаря полностью настраиваемому, простому в управлении и приятному в использовании опыту команды могут заниматься обучением, чувствуя себя как...
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Превратите любой предмет в потрясающий онлайн-курс с помощью LearningStudioAI. Наш инструмент разработки на базе искусственного интеллекта упрощает создание курсов, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном — создании интересного контента. Наслаждайтесь плавным масштабированием на всех уст...
LearnWorlds
learnworlds.com
Создавайте и продавайте онлайн-курсы со своего сайта. Лучшая платформа онлайн-курсов для создания, продажи и продвижения ваших онлайн-курсов. Начните монетизировать свои навыки, опыт и свою аудиторию.
LearnDash
learndash.com
Самая мощная система управления обучением для WordPress. Создавайте профессиональные увлекательные курсы всего за несколько кликов.
edunation
edu-nation.net
Лучшая учебная платформа для K-12. Edunation объединяет все ваши потребности в обучении в одну передовую платформу, предоставляя вашим ученикам, учителям и родителям правильные инструменты для более простого и взаимосвязанного обучения.
Classe365
classe365.com
Classe365 — это универсальный пакет программного обеспечения для управления образованием, предназначенный для упрощения и улучшения администрирования и обучения в школах, университетах и академиях. Наша платформа, которой доверяют более 6500 клиентов в 130 странах, создана совместно с неоценимым в...
Degreed
degreed.com
Есть ли у вас навыки, которыми можно заняться завтра? Degreed объединяет обучение и карьерный рост с возможностями для бизнеса посредством единого гибкого опыта развития навыков, поэтому ваша организация и ваши сотрудники всегда готовы преодолеть следующее большое препятствие.
Articulate 360
articulate.com
Платформа для авторов №1 для обучения на рабочем месте. Более 118 000 организаций, в том числе все 100 из списка Fortune 100, создали миллионы курсов, используя наши инструменты для авторов.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрого создания. С помощью Coassemble ...
WISE
wise.live
Wise — это платформа, созданная для онлайн-обучения и репетиторства. Автоматизируйте планирование, напоминания и счета. Благодаря двусторонней синхронизации календаря планирование обеспечивает большую гибкость для студентов и преподавателей. Упростите управление репетиторами и держите родителей в ку...
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud — ведущая в мире компания по разработке облачного программного обеспечения, обеспечивающая социальное благо. Мы служим всему сообществу социальных благ — некоммерческим организациям, фондам, корпорациям, образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и отдельным агентам перемен.
Docebo
docebo.com
Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и ...
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
NEO LMS — это отмеченная наградами платформа интеллектуального обучения (ILP), используемая в школах и университетах по всему миру. NEO LMS — это комплексное решение, включающее в себя все основные инструменты, необходимые образовательным учреждениям для поддержки эффективного преподавания и обучени...
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS предоставляет репетиторам, институтам и организациям комплексное решение для проведения онлайн-классов в реальном времени и запуска курсов для самостоятельного обучения. WizIQ прост в использовании, доступен по цене и дает учащимся свободу доступа к курсам из любого места и с любого устрой...
Hāpara
hapara.com
Программное обеспечение для управления классом для школ K-12 в Нью-Йорке. Лицом к лицу или удаленно, Хапара обеспечивает потрясающее обучение. Самый эффективный и действенный способ беспрепятственно организовать рабочие процессы преподавания и обучения в Google Workspace.
MindSmith
mindsmith.ai
Ускорьте разработку электронного обучения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Mindsmith — это инструмент для разработки курсов, который использует генеративный искусственный интеллект, чтобы упростить (и чрезвычайно быстро) создание и обмен учебным контентом.