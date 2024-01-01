Альтернативы - 360Learning

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS — это LMS, созданная для успешного обучения. Созданный для того, чтобы получить «да» от каждого, именно здесь растут великие команды и компании. Благодаря полностью настраиваемому, простому в управлении и приятному в использовании опыту команды могут заниматься обучением, чувствуя себя как...