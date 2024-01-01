Альтернативы - 360Learning

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom — это бесплатный веб-сервис, разработанный Google для школ и призванный упростить создание, распространение и оценку заданий. Основная цель Google Classroom — упростить процесс обмена файлами между учителями и учениками. По оценкам, от 40 до 100 миллионов пользователей используют Go...

edX

edX

edx.org

Получите доступ к 2000 бесплатным онлайн-курсам от 140 ведущих учебных заведений по всему миру. Получите новые навыки и получите сертификат об окончании. Присоединяйтесь сегодня.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю...

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

Освободитесь от ограничений LMS с помощью D2L Brightspace, инновационной образовательной платформы, созданной, чтобы помочь вам создавать высоко персонализированный опыт, который раскрывает потенциал учащихся в больших масштабах. Brightspace создан для обучения на всех этапах жизни — от первых дней ...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...

Genially

Genially

genial.ly

Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS — это гибко настраиваемая система управления обучением (LMS), которая масштабируется в соответствии с целями вашей организации. Мы помогаем тысячам клиентов по всему миру, от промышленности до высшего образования, предоставляя учащимся знакомый опыт, передовые экосистемные инструменты, подр...

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat помогает тысячам преподавателей колледжей и университетов создать идеальный курс, который привлекает студентов и способствует пониманию материала как в классе, так и за его пределами.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...

Visme

Visme

visme.co

Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie — это предпочитаемая учителями платформа цифрового обучения, позволяющая преподавателям быстро и легко предоставлять персонализированную обратную связь и оценку учащимся с любыми способностями к обучению на любом устройстве. Showbie позволяет вам создать совместный интерактивный класс с помо...

its learning

its learning

itslearning.com

itslearning — это платформа онлайн-обучения, предназначенная для преподавания. Мы северные страны по духу и по дизайну. Наша цель — предоставить интуитивно понятную LMS, расширяющую возможности преподавателей и студентов. Наша платформа поможет вам спланировать успешное обучение. Легко создавать уро...

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS — это LMS, созданная для успешного обучения. Созданный для того, чтобы получить «да» от каждого, именно здесь растут великие команды и компании. Благодаря полностью настраиваемому, простому в управлении и приятному в использовании опыту команды могут заниматься обучением, чувствуя себя как...

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Превратите любой предмет в потрясающий онлайн-курс с помощью LearningStudioAI. Наш инструмент разработки на базе искусственного интеллекта упрощает создание курсов, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном — создании интересного контента. Наслаждайтесь плавным масштабированием на всех уст...

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

Создавайте и продавайте онлайн-курсы со своего сайта. Лучшая платформа онлайн-курсов для создания, продажи и продвижения ваших онлайн-курсов. Начните монетизировать свои навыки, опыт и свою аудиторию.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

Самая мощная система управления обучением для WordPress. Создавайте профессиональные увлекательные курсы всего за несколько кликов.

edunation

edunation

edu-nation.net

Лучшая учебная платформа для K-12. Edunation объединяет все ваши потребности в обучении в одну передовую платформу, предоставляя вашим ученикам, учителям и родителям правильные инструменты для более простого и взаимосвязанного обучения.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 — это универсальный пакет программного обеспечения для управления образованием, предназначенный для упрощения и улучшения администрирования и обучения в школах, университетах и ​​академиях. Наша платформа, которой доверяют более 6500 клиентов в 130 странах, создана совместно с неоценимым в...

Degreed

Degreed

degreed.com

Есть ли у вас навыки, которыми можно заняться завтра? Degreed объединяет обучение и карьерный рост с возможностями для бизнеса посредством единого гибкого опыта развития навыков, поэтому ваша организация и ваши сотрудники всегда готовы преодолеть следующее большое препятствие.

Articulate 360

Articulate 360

articulate.com

Платформа для авторов №1 для обучения на рабочем месте. Более 118 000 организаций, в том числе все 100 из списка Fortune 100, создали миллионы курсов, используя наши инструменты для авторов.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрого создания. С помощью Coassemble ...

WISE

WISE

wise.live

Wise — это платформа, созданная для онлайн-обучения и репетиторства. Автоматизируйте планирование, напоминания и счета. Благодаря двусторонней синхронизации календаря планирование обеспечивает большую гибкость для студентов и преподавателей. Упростите управление репетиторами и держите родителей в ку...

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud — ведущая в мире компания по разработке облачного программного обеспечения, обеспечивающая социальное благо. Мы служим всему сообществу социальных благ — некоммерческим организациям, фондам, корпорациям, образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и отдельным агентам перемен.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и ...

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

NEO LMS — это отмеченная наградами платформа интеллектуального обучения (ILP), используемая в школах и университетах по всему миру. NEO LMS — это комплексное решение, включающее в себя все основные инструменты, необходимые образовательным учреждениям для поддержки эффективного преподавания и обучени...

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ LMS предоставляет репетиторам, институтам и организациям комплексное решение для проведения онлайн-классов в реальном времени и запуска курсов для самостоятельного обучения. WizIQ прост в использовании, доступен по цене и дает учащимся свободу доступа к курсам из любого места и с любого устрой...

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Программное обеспечение для управления классом для школ K-12 в Нью-Йорке. Лицом к лицу или удаленно, Хапара обеспечивает потрясающее обучение. Самый эффективный и действенный способ беспрепятственно организовать рабочие процессы преподавания и обучения в Google Workspace.

MindSmith

MindSmith

mindsmith.ai

Ускорьте разработку электронного обучения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Mindsmith — это инструмент для разработки курсов, который использует генеративный искусственный интеллект, чтобы упростить (и чрезвычайно быстро) создание и обмен учебным контентом.

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