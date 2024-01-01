三五互联

三五互联

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Веб-сайт: 35.com

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三五互联 (35.com) — это комплексная платформа электронной коммерции, предлагающая разнообразные облачные услуги и решения для малых и средних предприятий (МСП) в Китае. Ключевые услуги и решения, предлагаемые 三五互联, включают: * Регистрация доменного имени * Корпоративный почтовый хостинг. * Облачный хостинг * SSL-сертификаты безопасности * Услуги онлайн-маркетинга и продвижения. Платформа также предоставляет следующие решения для предприятий: * Цифровая трансформация для МСП * Миграция в облако за 0 юаней * Корпоративная система OA (автоматизация офиса). * Виртуальный хостинг * Услуги поисковой оптимизации (SEO) * Инструменты корпоративного общения и совместной работы. * Решения сетевой безопасности * Облачные офисные решения * Маркетинговые и рекламные услуги. В дополнение к этим основным услугам 三五互联 также предлагает ряд вспомогательных функций и ресурсов, таких как: * Способы оплаты * Центр документации * Услуги по подаче документов ICP (备案) * Профиль компании и информация о культуре * Новости и обновления * Поддержка клиентов и контактная информация Являясь интегрированной облачной платформой, 三五互联 призвана помочь МСП в Китае в цифровой трансформации и предоставить им комплексный набор облачных инструментов и решений для улучшения их бизнес-операций, коммуникации, маркетинга и безопасности.

Веб-сайт: 35.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 三五互联, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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