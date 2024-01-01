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三五互联 (35.com) — это комплексная платформа электронной коммерции, предлагающая разнообразные облачные услуги и решения для малых и средних предприятий (МСП) в Китае.
Ключевые услуги и решения, предлагаемые 三五互联, включают:
* Регистрация доменного имени
* Корпоративный почтовый хостинг.
* Облачный хостинг
* SSL-сертификаты безопасности
* Услуги онлайн-маркетинга и продвижения.
Платформа также предоставляет следующие решения для предприятий:
* Цифровая трансформация для МСП
* Миграция в облако за 0 юаней
* Корпоративная система OA (автоматизация офиса).
* Виртуальный хостинг
* Услуги поисковой оптимизации (SEO)
* Инструменты корпоративного общения и совместной работы.
* Решения сетевой безопасности
* Облачные офисные решения
* Маркетинговые и рекламные услуги.
В дополнение к этим основным услугам 三五互联 также предлагает ряд вспомогательных функций и ресурсов, таких как:
* Способы оплаты
* Центр документации
* Услуги по подаче документов ICP (备案)
* Профиль компании и информация о культуре
* Новости и обновления
* Поддержка клиентов и контактная информация
Являясь интегрированной облачной платформой, 三五互联 призвана помочь МСП в Китае в цифровой трансформации и предоставить им комплексный набор облачных инструментов и решений для улучшения их бизнес-операций, коммуникации, маркетинга и безопасности.
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