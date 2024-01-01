Альтернативы - 21YunBox

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, Inc. — американская компания, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предоставляет программное обеспечение как услугу для создания и хостинга веб-сайтов. Их онлайн-платформа визуального редактора позволяет пользователям проектировать, создавать и запускать веб-сайты.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble — это язык визуального программирования и платформа приложений как услуга, разработанная Bubble Group, которая позволяет нетехническим людям создавать веб-приложения без необходимости вводить код. Вместо этого пользователи рисуют интерфейс, перетаскивая элементы на холст и определяя рабочие п...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify — это компания облачных вычислений из Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений...

Vercel

Vercel

vercel.com

Развертывайте веб-проекты, используя лучшие возможности интерфейсной разработки и высочайшую производительность для конечных пользователей.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk — единственная панель управления веб-хостингом, которая вам когда-либо понадобится для создания, защиты и запуска веб-сайтов и приложений в облаке! Получите хостинговую платформу Plesk!

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Contentful

Contentful

contentful.com

Запускайте быстрее с современной контент-платформой. Это самый простой и быстрый способ управления контентом: интегрируйте свои инструменты. Публикуйте по каналам. Разблокируйте свою команду с помощью нашей ведущей в отрасли платформы приложений.

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Создан для исключительных впечатлений. Платформа управляемого облачного хостинга. Сосредоточьтесь на своем бизнесе и избегайте всех проблем с веб-хостингом. Наш управляемый хостинг гарантирует непревзойденную производительность, надежность и выбор с круглосуточной поддержкой, которая действует как в...

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheon — это платформа WebOps, на которой команды создают, размещают и управляют своими веб-сайтами. Pantheon предоставляет все, что нужно вашему бизнесу для обеспечения цифровой скорости и гибкости.

Sanity.io

Sanity.io

sanity.io

Sanity — это единая контент-платформа, которая позволяет вашей команде работать вместе в режиме реального времени, создавая привлекательный цифровой опыт по всем каналам.

BlackMesh

BlackMesh

qodeinteractive.com

Создайте идеальный веб-сайт с помощью тем WordPress премиум-класса, разработанных Qode Interactive. Откройте для себя удивительные дизайны с широким спектром функций и возможностей настройки.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Цифровой опыт, который вам нужен повсюду Перенесите свой бизнес в большее количество мест с помощью единственного полностью автоматизированного Composable DXP на базе безголовой CMS №1.

Storyblok

Storyblok

storyblok.com

Storyblok — это автономная система управления контентом, которая позволяет более чем 100 000 разработчиков и контент-команд создавать более качественный контент по любому цифровому каналу.

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

Универсальная хостинговая платформа WordPress для агентств. Управляйте веб-сайтами WordPress своих клиентов из одного места, получайте регулярный доход и постоянно радуйте их.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia — компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, основанная Дрисом Байтартом и Джеем Бэтсоном для предоставления корпоративных продуктов, услуг и технической поддержки для платформы управления веб-контентом с открытым исходным кодом Drupal.

GridPane

GridPane

gridpane.com

Платформа №1 для создания собственного хостинга и плана обслуживания WordPress мирового класса. Начните БЕСПЛАТНО! Мы помогаем серьезным агентствам и разработчикам WordPress решить проблемы с хостингом раз и навсегда.

Agility CMS

Agility CMS

agilitycms.com

Контент, который объединяет Раскройте голос своего контента с помощью Headless CMS+ и службы White-Glove.

20i

20i

20i.com

Разверните все свои сайты/приложения на невероятно быстром и высокопроизводительном реселлерском хостинге, хостинге WordPress и управляемом облачном хостинге. Круглосуточная экспертная поддержка.

Ycode

Ycode

ycode.com

Платформа визуальной разработки для дизайнеров и агентств. Преобразуйте идеи в динамические веб-сайты, управляемые базами данных. Визуально создавайте и проектируйте красивые, адаптивные веб-проекты без ущерба для своего видения.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh — это комплексная веб-платформа для гибких команд. Создавайте, развивайте и масштабируйте свой парк веб-сайтов без вложений в управление инфраструктурой. Получите хостинг, CI/CD, автоматические обновления, глобальную круглосуточную поддержку. И многое другое.

Edgio

Edgio

edg.io

Инфраструктура для динамичных веб-сайтов менее секунды. Разрабатывайте, развертывайте, проверяйте, экспериментируйте, отслеживайте и запускайте свой интерфейс — разверните бесплатно за 1 минуту. Ранее Layer0

LoadFocus

LoadFocus

loadfocus.com

Универсальный инструмент облачного тестирования для нагрузочного тестирования и тестирования производительности веб-сайтов и API. Тестирование вашего веб-сайта или приложения может быть трудным, трудоемким и не дать необходимой информации командам разработчиков, разработчиков и DevOps. Используйте L...

Webscale

Webscale

webscale.com

Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфрастру...

Jahia

Jahia

jahia.com

Джахия — лидер в области CMS и DXP, который помогает организациям по всему миру создавать современные веб-сайты и порталы. Jahia процветает в многосайтовом и многоязычном контексте. Управление контентом должно быть проще, а данные о клиентах должны способствовать созданию мощной персонализации и AB-...

amazee.io

amazee.io

amazee.io

amazee.io предоставляет платформу для доставки и хостинга приложений, позволяющую командам инженеров более эффективно развертывать приложения. Платформа с открытым исходным кодом, ориентированная на разработчиков, упрощает жизнь и работу разработчиков, сводя к минимуму стресс, связанный с управление...

Siteglide

Siteglide

siteglide.com

Siteglide — это платформа цифрового опыта (DXP), которая помогает цифровым агентствам создавать и управлять пользовательским опытом, таким как онлайн-курсы, торговые площадки, сайты членства и клиентские порталы.

Kontent.ai

Kontent.ai

kontent.ai

Kontent — это безголовая CMS, которая предлагает маркетологам простые в использовании инструменты управления контентом, позволяя разработчикам сосредоточиться на создании онлайн-опыта.

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