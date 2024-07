Worldle Unlimited é um jogo de quebra-cabeça com tema geográfico, os jogadores precisam adivinhar o nome correto do país com base em seus contornos no mapa. Você tem no máximo uma tentativa para encontrar a resposta correta. Este jogo fornece muitas dicas e exige que os jogadores tenham conhecimento de geografia e apliquem seu raciocínio lógico. Worldle Unlimited é um jogo Wordle conceituado por Antoine Teufe. O jogo proporcionará aos jogadores muito conhecimento geográfico que você não conhece ou reforçará o conhecimento que você já conhece. Os jogadores simplesmente clicam na linha e selecionam o nome do estado na lista. Imediatamente após enviar sua resposta, você saberá se ela está correta ou não. Se você responder incorretamente, receberá dicas mostrando a que distância e em que direção esse país misterioso está do país indicado na tentativa. Você também pode saber sua precisão através da porcentagem. Especificamente, a imagem abaixo ilustrará um caso de exemplo. Além disso, durante a busca por respostas no Worldle Unlimited, os quadrados piscarão e mudarão de cores como cinza, amarelo e verde. Verde é um símbolo de precisão. Portanto, quanto mais quadrados verdes sua resposta tiver, mais próximo você estará da resposta correta. Os jogadores também podem alterar o tamanho, o ângulo de rotação da imagem e ocultar a borda para aumentar a dificuldade e tornar o desafio mais interessante. Se você é um amante da geografia e gosta de resolver quebra-cabeças sobre o assunto, jogue agora!

