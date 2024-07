Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de World of Alice Make Words no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

World of Alice Make Words é um divertido jogo de quebra-cabeça para que os jogadores possam praticar inglês para aprender ou orientar e educar crianças. World of Alice Make Words foi desenvolvido especificamente para crianças e aqueles que desejam aprender inglês básico. Ele cativa as crianças com seus visuais vibrantes e personagens animados, inspirando-as a continuar aprendendo. Os recursos interessantes do jogo aumentam a diversão e o sucesso do aprendizado de idiomas. Os jogadores podem acessar o jogo em uma ampla variedade de dispositivos, incluindo desktops, tablets e celulares, proporcionando-lhes experiências diversas em cada plataforma.

Site: connectionsgame.io

