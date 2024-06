Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de World Anvil no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

World Anvil é um conjunto premiado de ferramentas de construção de mundo que ajudam você a criar, organizar, armazenar e comercializar sua configuração mundial ou IP, compartilhando as partes que você deseja com outras pessoas e mantendo o resto em segredo. Esteja você gerenciando uma equipe criativa inteira ou criando sozinho, o World Anvil foi feito sob medida por especialistas para ajudá-lo a construir um mundo de fantasia ou cenário fictício. Com artigos semelhantes a wiki, mapas interativos, cronogramas históricos, suporte de RPG incluindo um gerenciador de campanha e um software de escrita de romance totalmente integrado, temos todas as ferramentas que você precisa para executar sua campanha de RPG ou escrever seu romance!

