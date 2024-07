Words Game é um divertido jogo de quebra-cabeça no qual os jogadores terão que escolher 1 de 3 imagens corretas que correspondam à palavra dada. No Jogo de Palavras, os jogadores poderão revisar o vocabulário básico observando as palavras e combinando-as com as imagens correspondentes. Para fazer isso, os jogadores devem compreender o significado do vocabulário básico. Em seguida, clique na imagem que tem o significado correspondente a essa palavra. Muito vocabulário está associado a imagens e quebra-cabeças criados neste jogo. Observe atentamente e combine com a palavra correspondente. O jogo de palavras exige que os jogadores tenham um rico conhecimento de vocabulário, mas os jogadores também podem treinar sua memória neste jogo. Para palavras que você não sabe o que significam, você pode escolher a resposta aleatoriamente. Se você tiver a sorte de adivinhar corretamente, saberá o significado da palavra. Depois de jogar este jogo, você definitivamente será capaz de lembrar o vocabulário por mais tempo.

