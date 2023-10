Talking Ben the Dog é um jogo de simulação desenvolvido pela Outfit7 Limited. Use o player do aplicativo BlueStacks para jogar o jogo Android Talking Ben the Dog no PC ou Mac. Ben é um professor aposentado de química que gosta de comer, beber e ler jornais em sua vida calma e confortável. Você terá que assediá-lo por tempo suficiente para que ele dobre o jornal antes de responder. Então você pode conversar com ele, cutucá-lo, fazer cócegas nele e até ligar para ele. Ben, por outro lado, fica tão satisfeito quanto um cachorro quando você o leva ao laboratório. Lá, você pode realizar experimentos químicos combinando dois tubos de ensaio e observando os resultados engraçados. Existe também o método escatológico de fazê-lo arrotar, mas isso não o fará desistir da revista. Depois que você tirar o jornal dele, ele até repetirá tudo o que você disser com sua voz canina. Jogue Talking Ben the Dog em um PC ou navegador móvel. Comece a jogar online gratuitamente em now.gg.

