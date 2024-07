Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Survivle no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Em Survivle, o jogador deve adivinhar a palavra de 5 letras. Você terá no máximo 6 palpites e deverá conquistar pelo menos 7 pontos para vencer. Tente adivinhar corretamente o menor número de vezes possível. Para jogar Survivle, você precisa digitar a palavra “Pronto” nas palavras cruzadas e pressionar Enter para começar. Em seguida, insira sua previsão até obter o resultado correto. Pense com cuidado para evitar desperdiçar uma tentativa. As informações e sugestões fornecidas devem ser usadas minuciosamente para obter suposições precisas na próxima vez.

Site: connectionsgame.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Survivle. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.