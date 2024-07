Rundle é um divertido jogo de adivinhação de palavras no qual os jogadores devem tentar encontrar palavras misteriosas de 5 letras. Existem apenas 3 tentativas para cada palavra apresentada. Os jogadores precisam pensar cuidadosamente neste jogo para encontrar a palavra correta no menor número de vezes possível. Em Rundle, palavras misteriosas são vocabulário básico do inglês. A cor de cada palavra cruzada mudará dependendo do seu nível de precisão. As letras em verde são as letras que aparecem na palavra e na posição correta. Letras em amarelo são letras que aparecem na palavra, mas na posição errada. As letras restantes são letras que não aparecem na palavra.

