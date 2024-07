Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Pomni Math Game no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Pomni Math Game ajudará os jogadores a praticar suas habilidades de cálculo, encontrando a resposta correspondente ao cálculo à esquerda. Pomni Math Game é um divertido jogo de quebra-cabeça com temática matemática, no qual os jogadores terão que pensar rapidamente para calcular e encontrar a resposta correta correspondente ao cálculo dado. No lado esquerdo da tela está a parte anterior dos cálculos. No lado direito estão os números. Os jogadores se revezarão arrastando os números à direita para o cálculo correspondente às respostas dos cálculos à esquerda para revelar as imagens escondidas por trás desse cálculo. Exclua todos os cálculos da tabela juntando todos os resultados correspondentes a ela.

Site: connectionsgame.io

