We Skate é um jogo de plataforma onde você embarca em uma emocionante aventura no topo do seu confiável skate! Domine a arte do tempo para executar saltos perfeitamente cronometrados. Mas cuidado com os obstáculos e pássaros voadores que podem te derrubar! Colete moedas espalhadas pelo seu caminho para desbloquear acessórios elegantes e atualizações poderosas. Prepare-se para cair na calçada e vamos patinar!

Site: poki.com

