Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Train Master no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Train Master é um jogo de quebra-cabeça onde você deve coletar todos os passageiros dos trilhos sem bater o trem! Comece apenas com a locomotiva e observe seu trem crescer mais com cada passageiro que você embarca. Escolha com cuidado os cruzamentos, faça as curvas à direita para coletar mais passageiros e evite bater em seus próprios ônibus. Colete moedas ao longo do caminho e use-as para atualizar seu trem. Você pode provar que é o verdadeiro Train Master?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Train Master. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.