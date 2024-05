Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de SudoQi no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Mergulhe no SudoQi, um jogo de quebra-cabeça inspirado no Sudoku onde você deve colocar números estrategicamente em linhas para corresponder à soma desejada. Com muitos níveis diferentes para explorar, este jogo é um ótimo teste de habilidades lógicas e matemáticas. Sente-se preso? Sem problemas! Você pode pedir uma dica útil para guiá-lo ao longo do caminho. Você consegue conquistar o SudoQi e se tornar o maior campeão dos números?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com SudoQi. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.