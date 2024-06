Punch Legend Simulator é um jogo de luta onde você se torna uma estrela do boxe em ascensão, começando do zero! Aumente sua força praticando com os sacos de pancadas. Quando se sentir confiante, entre no ringue e desafie outros boxeadores! Use as moedas que você ganha para melhorar sua alma e sua aparência. Treine duro, enfrente desafios e fique mais forte. Você está pronto para ser a única lenda do soco?

Site: poki.com

