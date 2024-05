Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

PizzaFall é uma emocionante aventura arcade onde você controla uma fatia de pizza equipada com atiradores nos pés. Desça por níveis em constante mudança, cheios de inimigos saborosos, como batatas fritas, hambúrgueres e saladas. Para garantir que você passará de nível com vida, você terá que usar seus reflexos rápidos para explodi-los. Ganhe pontos de salame para desbloquear uma variedade de power-ups espalhados pelos vários níveis saborosos do jogo. Você está pronto para entrar em ação e se tornar o melhor herói da pizza?

Site: poki.com

