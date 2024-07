Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Nails DIY: Manicure Master no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Nails DIY: Manicure Master é um jogo de vestir onde você pode criar as unhas mais lindas de todos os tempos! Comece escolhendo um estilo - seja fofo, inspirado no oceano ou pop. Decida o formato e o comprimento de suas unhas e depois aplique seu esmalte preferido, desde cores sólidas até tons gradientes com efeitos especiais. Adicione vários adesivos para um toque único, finalize todos os seus dedos e complete o visual com um anel estiloso. Tire uma foto e compartilhe sua obra-prima com os amigos! Mostre seu design e veja quem pode se tornar o melhor mestre de manicure!

