Mine Cartoon: Cube World é um jogo divertido que leva você a uma emocionante aventura em um universo de blocos! Escolha embarcar em uma história de amor ou partir em uma jornada solo para se tornar um arqueiro habilidoso. Na história de amor, sua missão é reconquistar sua namorada a todo custo! Depois que ela for levada bem diante de seus olhos, você tomará decisões e enfrentará as consequências ao tentar resgatá-la. Colete todos os tipos de finais e veja quantas tentativas são necessárias para ter sucesso! Se você preferir aprimorar suas habilidades com arco e flecha, mergulhe na história do arqueiro e atire em alguns zumbis! Você está pronto para esta divertida e peculiar aventura no mundo do cubo?

Site: poki.com

