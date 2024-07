Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Kate's Cooking Party 2 é a emocionante sequência de Kate's Cooking Party, trazendo ainda mais diversão no gerenciamento de restaurantes. Desta vez, você pode brincar com seus amigos! Como um servidor amigável, seu objetivo é manter os clientes satisfeitos. Anote seus pedidos, sirva bebidas, leve comida para a mesa, limpe e lave a louça conforme necessário. Desafie suas habilidades de gerenciamento de tempo completando todos os níveis sozinho ou junte-se a amigos para completar missões juntos. Você está pronto para participar desta divertida festa culinária com seus amigos?

Site: poki.com

