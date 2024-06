Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Glam Girl: Dress Up and Makeover no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Entre no mundo da moda e do glamour com Glam Girl: Dress Up and Makeover! Torne-se o estilista com que você sempre sonhou ao vestir seu personagem para cada ocasião. Escolha a roupa perfeita, combine os sapatos e adicione um toque de brilho com uma maquiagem deslumbrante. Não se esqueça de trazer seu lindo animal de estimação também! Depois de estilizar seu personagem, veja quantas curtidas você recebe ou concorra em concursos de moda. Salve seus looks fabulosos baixando fotos para compartilhar com os amigos. Prepare-se para brilhar e brilhar com estilo!

