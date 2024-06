Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Flag Paint: World Tour no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Flag Paint: World Tour é um jogo de perguntas e respostas que coloca à prova seus conhecimentos de geografia! Descubra o mundo desbloqueando e pintando bandeiras de diferentes países com as cores corretas. Desafie outros jogadores no modo multijogador para ver quem sabe mais sobre países e regiões. Use a dica para obter ajuda quando necessário. Deixe a aventura começar agora!

Site: poki.com

