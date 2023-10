Coil é um jogo de quebra-cabeça criado pela Nitrome. Seu objetivo é guiar uma cobra elétrica até a saída do nível. A cobra começa pequena e fica maior cada vez que você a alimenta com os blocos de energia espalhados por todo o nível. Existem muitos obstáculos neste jogo e a gravidade também é um deles. É por isso que você deve calcular cuidadosamente os movimentos da cobra para não cair. Preste atenção ao fato de que a eletricidade da cobra ativa certos gatilhos no mapa quando ela os toca. Você consegue terminar todos os níveis e ficar grande o suficiente para abastecer todo o planeta? Use o WASD ou as teclas de seta para deslizar. Coma os blocos de energia para crescer e toque nos blocos do quebra-cabeça para alimentá-los.Coil foi criado pela Nitrome como um jogo flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos flash do Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Cave Chaos, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Cobaia Verde e Cobaia Azul

Site: poki.com

