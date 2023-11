Classic Minesweeper

O Campo Minado Clássico foi criado pela Ravalmatic. Você está pronto para sua nova carreira como desarmador de minas? Comece suavemente com uma prancha pequena e fácil e, quando estiver familiarizado com a mecânica, passe para pranchas mais resistentes que estão inundadas com dezenas de minas. Os blocos em que você clicar mostrarão sua proximidade atual da mina mais próxima com um número. Com essas informações, pense bem em sua jogada e tente não explodir! Os blocos em que você clicar mostrarão sua proximidade atual da mina mais próxima. Continue clicando nas peças até limpar o tabuleiro de minas. O Campo Minado Clássico foi criado pela Ravalmatic. Jogue seus outros jogos gratuitamente no Poki: Merge Cakes, foot-chinko, Cricket Hero, Battleships Armada, Mafia Billiard Tricks e basket-champ

