Bullethead é um jogo de habilidade arcade onde você derruba invasores alienígenas para salvar a humanidade da extinção! Reviva camaradas caídos para construir um exército próspero para lutar pela sua causa. Você explodirá cada ameaça extraterrestre com glóbulos mortais verdes neon. Colete bônus Rapid Fire e Triple Shot para vencer com facilidade! Mova-se, pule e atire até a vitória! Há também um modo para dois jogadores.Jogador 1: Atire com MSalte com NMova horizontalmente com as teclas de seta Mantenha pressionada a tecla de seta para doar uma vida ao outro jogadorJogador 2: Atire com GSalte com HMova horizontalmente com A e DSegure S para doar uma vida para o outro playerBullethead foi criado pela Nitrome como um jogo flash, e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL para Poki. Jogue outros jogos flash do Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Cobaia Verde e Cobaia Azul

Site: poki.com

