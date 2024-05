Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de A Pretty Odd Bunny: Roast it! no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Em A Pretty Odd Bunny: Roast It!, o coelho furtivo com um apetite peculiar retorna! Ele caça porcos desavisados ​​e os assa com perfeição, evitando suspeitas de outros coelhos. Use todas as suas habilidades de coelho para passar furtivamente por obstáculos e evitar a detecção. Colete todas as salsichas escondidas ao longo dos 20 níveis do jogo e veja se consegue encontrar o segredo escondido no final. Você consegue satisfazer seu desejo por carne de porco perfeitamente assada e, ao mesmo tempo, manter seu segredo seguro?

Site: poki.com

