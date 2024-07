Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Image To Word Match no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Aprenda inglês de maneira mais rápida e fácil ao jogar Image To Word Match, combinando imagens com vocabulário com significados correspondentes. Image To Word Match ajudará os jogadores a aumentar sua capacidade de aprender e lembrar vocabulário quando recebem imagens e vocabulário. Em cada nível, o jogador terá que combinar as imagens com o vocabulário significativo correspondente, arrastando as suas imagens para a posição do vocabulário à direita. Quando o emparelhamento estiver correto, tanto a imagem quanto a palavra serão apagadas da tela. Se você cometer um erro, o sistema emitirá um som indicando que você cometeu um erro e a imagem retornará à sua posição original. Pense com cuidado, lembre-se e combine para obter a resposta correta. Jogue todos os dias para melhorar seu vocabulário básico.

