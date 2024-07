High Score Day é um jogo viciante onde os jogadores terão que usar sua inteligência e compreensão para adivinhar o nome do videogame correspondente. No High Score Day, os jogadores receberão uma determinada imagem, que está relacionada ao nome do jogo. Por favor, digite o nome da música e envie-a. Às vezes, você só precisa inserir as primeiras letras de um jogo e verá uma lista de jogos com a primeira letra do nome correspondente. Mas se não mostrar os resultados desejados, continue digitando os próximos caracteres até que os resultados desejados apareçam. As fotos tiradas no High Score Day podem ser capturas de tela de um pequeno momento do jogo ou de um personagem ou cenário específico do jogo. Portanto, exige que você seja um entusiasta de videogame e tenha muito entendimento e conhecimento sobre o assunto. Este também é um jogo que requer suas habilidades de observação. Observe cada pequeno detalhe até grandes detalhes, cenas gerais, e você encontrará sua resposta.

