No Guess Word, os jogadores terão 6 chances de encontrar uma palavra de 4 letras. Preste atenção na cor da letra após cada previsão. Guess Word é um jogo viciante no qual os jogadores terão que usar todo o seu vocabulário para encontrar uma palavra misteriosa de 4 letras. É uma palavra básica em inglês, mas você não terá a menor ideia na primeira tentativa. Você só pode adivinhar aleatoriamente uma palavra significativa na primeira tentativa. Mas então você saberá se é preciso ou não e quão preciso é neste jogo através da cor de cada palavra cruzada. As letras que ficam verdes são as letras corretas. As caixas de texto amarelas são letras que aparecem na palavra, mas estão em uma posição diferente. As letras restantes são letras que não aparecem na palavra. Pense cuidadosamente para encontrar a resposta correta no menor número de tentativas possível.

