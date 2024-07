Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Gram Jam no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Gram Jam é um divertido jogo de adivinhação de palavras no qual os jogadores criam palavras em linhas e colunas trocando letras. É baseado nas regras dos jogos do gênero Wordle. Gram Jam possui 2 modos: clássico e diário. No modo de jogo diário, você só pode jogar uma vez por dia. Mesmo se acertar, você não conseguirá passar para o próximo quebra-cabeça. Mas você pode fazer isso se jogar no modo clássico. É baseado nas regras do jogo Wordle. Após cada previsão, as letras mudarão de cor para indicar se sua previsão está correta ou não. Se a previsão estiver correta, a linha ficará verde. Mas pense bem antes de fazer previsões.

Site: connectionsgame.io

