Em Flappy Birdle, o jogador deve inserir letras na caixa em branco e controlar o voo do pássaro para que ele não toque o solo. Adivinhe corretamente a palavra misteriosa em 6 tentativas. Este é um jogo que combina o gênero de jogo Wordle e o popular jogo Flappy Bird, exigindo capacidade de raciocínio combinada com agilidade na operação. Flappy Birdle tem um nível de dificuldade mais alto do que outros jogos Wordle porque você tem que pensar muito para adivinhar a palavra e prestar atenção no equilíbrio do pássaro. Portanto, os jogadores não terão muito tempo para pensar em encontrar um vocabulário em comparação com outros jogos Wordle. O truque para passar neste jogo é quando você vir o pássaro caindo gradativamente no chão ou não mantendo o equilíbrio, apertar uma letra. Mas o número máximo de tentativas neste jogo é limitado a 6 vezes, então enquanto o pássaro ainda mantém o equilíbrio, pense rapidamente na palavra que precisa ser preenchida na caixa em branco. Além disso, Flappy Birdle ainda tem a mesma jogabilidade de outros jogos Wordle. Ao inserir uma palavra completa de 5 letras, a cor de cada caixa de palavra mudará com base no seu nível de precisão. Letras verdes são letras que estão presentes na palavra e estão na posição correta. Letras amarelas são letras que estão presentes na palavra, mas localizadas em uma posição diferente na palavra. Letras cinzas não aparecem na palavra. Mude sua escolha nos próximos palpites e tente pensar com cuidado para acertar com o menor número de tentativas possível.

