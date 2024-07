Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Find The Lost Letter no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Find The Lost Letter é um divertido jogo de quebra-cabeça no qual os jogadores terão que observar uma determinada imagem e, em seguida, completar as letras que faltam nos espaços em branco para criar uma palavra completa e significativa. No lado direito estão 3 letras que o jogo sugeriu ao jogador. Os jogadores só precisam escolher uma dessas três letras. Apenas uma letra está correta. A letra correta será aquela que, quando combinada com as demais letras fornecidas, criará uma palavra que tenha um significado completo e corresponda à imagem fornecida. Complete todos os quebra-cabeças com 60 objetos e seu aprendizado de inglês ficará mais fácil.

Site: connectionsgame.io

