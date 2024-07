Evil Wordle com 30 caixas vazias, preencha as palavras que correspondem a 6 palavras e 5 letras, decifre as informações através das dicas fornecidas. Ele começará com o usuário digitando uma palavra aleatória de cinco letras. Então, todas as suas suposições no final devem estar relacionadas à palavra que você digitou originalmente. Basicamente, Evil Wordle é um jogo Wordle com jogabilidade simples, mas requer a capacidade de raciocínio do jogador. Não é fácil quando o jogador tem que pensar na relação entre as palavras e encontrar a resposta. Esta também é uma maneira divertida e eficaz de treinar seu pensamento e aprender vocabulário em inglês. Com este jogo, o seu número de palpites é ilimitado. Quanto mais palavras você conseguir adivinhar, mais palavras você terá e melhor você será.

Site: connectionsgame.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Evil Wordle. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.