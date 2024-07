Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Draw And Pass no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

No Draw And Pass, os jogadores terão que desenhar os detalhes que faltam para completar os quebra-cabeças de imagens. Estimule sua criatividade com imagens interessantes. Draw And Pass oferece aos jogadores um total de mais de 50 imagens diferentes. São fotos que estão muito próximas das pessoas no dia a dia como comida, animais, etc. Mas não estão completas, é preciso completá-las desenhando os detalhes que faltam na moldura. imagem. Expanda sua criatividade e complete as peças que faltam para passar de nível. Você pode usar o botão de dica no canto superior direito da tela. Teste sua imaginação.

Site: connectionsgame.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Draw And Pass. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.