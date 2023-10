D&D Beyond (DDB) é o conjunto de ferramentas digitais oficial e companheiro de jogo da quinta edição de Dungeons & Dragons. DDB hospeda versões online dos livros oficiais da quinta edição de Dungeons & Dragons, incluindo livros de regras, aventuras e outros suplementos; ele também fornece ferramentas digitais como um construtor de personagens e ficha de personagem digital, listas de monstros e feitiços que podem ser classificados e filtrados, um construtor de encontros e uma extensão Twitch de sobreposição interativa. Além do conteúdo oficial de D&D, ele também oferece a capacidade de criar e adicionar conteúdo homebrew personalizado. D&D Beyond também publica regularmente vídeos originais, streams e conteúdo de artigos, incluindo entrevistas com a equipe de Dungeons & Dragons, prévias e vínculos de conteúdo e atualizações semanais de desenvolvimento. D&D Beyond era anteriormente operado pela Curse LLC, uma subsidiária da Twitch. No entanto, em 12 de dezembro de 2018, Fandom, Inc. anunciou que havia adquirido todos os ativos de mídia de Curse, incluindo D&D Beyond.

Site: dndbeyond.com

