CryptoKitties is a blockchain game developed by Canadian studio Dapper Labs. The game allows players to buy, sell, and create non-fungible tokens using on Ethereum. These NFTs represent virtual cats. CryptoKitties is a game centered around breedable, collectible, and oh-so-adorable creatures we call CryptoKitties! Each cat is one-of-a-kind and 100% owned by you; it cannot be replicated, taken away, or destroyed.

Site: cryptokitties.co

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com CryptoKitties. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.