Teste sua capacidade de cálculo rápido, dando a resposta correta ao cálculo em Correct Math em 3 segundos. Clique em 1 das 3 opções disponíveis. Correct Math é um jogo viciante no qual os jogadores terão que demonstrar seu pensamento e inteligência para encontrar as respostas corretas para determinados cálculos. O jogador terá 3 segundos para escolher 1 das 3 respostas que será o resultado correto para o cálculo dado. Se você responder corretamente dentro do tempo estipulado, o jogo passará automaticamente para o próximo cálculo. Mas se você responder incorretamente ou não responder em 3 segundos, o sistema dará automaticamente a resposta correta exibida em verde e piscando, então o jogo terminará.

Site: connectionsgame.io

