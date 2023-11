Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG é um jogo de RPG desenvolvido pela Devsisters Corporation e now.gg permite jogar online em seu navegador. Existem muitos outros jogos online interessantes que você pode explorar aqui. Jogue Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG online gratuitamente com a nuvem móvel now.gg. Bem-vindo de volta ao Cookie Kingdom em Cookie Run: Kingdom by Devsisters, o adorável RPG de estratégia ambientado no universo Cookie Run. Agora que GingerBrave escapou do forno da bruxa malvada, é hora de ele formar uma equipe de Cookies e embarcar em uma missão para reconstruir o caído Cookie Kingdom. Descubra a verdade por trás da queda do Reino e reúna um esquadrão dos Cookies mais poderosos do Reino para derrotar as forças das trevas que querem impedir GingerBrave de cumprir seu destino. Construa o seu Cookie Kingdom com lindas decorações e guloseimas deliciosas. Adicione parques, marcenarias, fábricas e muito mais. Restaure a glória do Cookie Kingdom no RPG de aventura mais doce do mercado!

