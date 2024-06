Connections Game é um jogo intrigante no qual você reorganiza 16 palavras em grupos de quatro. Para completar o quebra-cabeça, os jogadores devem descobrir a conexão entre certas palavras. Cuidado, porém; existem palavras com múltiplos significados que podem confundir você! Depois de escolher quatro palavras, os jogadores podem verificar se todas elas se enquadram em um grupo, comumente chamado de “categoria”. As categorias podem aparecer de diversas formas, desde um grupo de animais lentos até palíndromos (palíndromos (palavras que podem ser escritas para frente e para trás da mesma forma, como “caiaque” e “radar”). Você precisará reunir cada grama de seu cérebro para completar o Jogo de Conexões! A cada dia, um novo quebra-cabeça é disponibilizado online, tornando o Connections Game uma ótima maneira de começar o dia (ou de terminar o dia, caso você seja madrugador e acorde antes da atualização do jogo). Se um não for suficiente, você pode jogar jogos ilimitados e aprimorar suas habilidades junto com o quebra-cabeça do dia!

Site: connectionsgame.io

