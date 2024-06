Jogue seu jogo favorito CATAN a qualquer hora e em qualquer lugar: o jogo de tabuleiro original, o jogo de cartas, as expansões e ‘CATAN – Rise of the Inkas’, tudo em um só app! Após uma longa viagem de grandes privações, seus navios finalmente chegaram à costa de uma ilha desconhecida. No entanto, outros exploradores também desembarcaram em Catan: a corrida para colonizar a ilha começou! Construa estradas e cidades, negocie com habilidade e torne-se Senhor ou Senhora de Catan! Faça uma viagem ao universo Catan e participe de duelos emocionantes contra jogadores de todo o mundo. O clássico jogo de tabuleiro e o jogo de cartas Catan trazem uma verdadeira sensação de mesa à sua tela! Jogue com sua conta Catan Universe no dispositivo de sua escolha: você pode usar seu login em diversas plataformas desktop e móveis! Faça parte da enorme comunidade mundial de Catan e compita contra jogadores de todo o mundo e em todas as plataformas suportadas. O jogo de tabuleiro: Jogue o jogo de tabuleiro básico no modo multijogador! Junte dois de seus amigos para no máximo três jogadores e enfrente todos os desafios em “Arrival on Catan”. Torne as coisas ainda mais emocionantes desbloqueando o jogo base completo; as expansões “Cities & Knights” e “Seafarers”, cada uma para até seis jogadores. O pacote de cenários especial contendo os cenários “Terra Encantada” e “O Grande Canal” adiciona ainda mais variedade aos seus jogos. A edição do jogo ‘Rise of the Inkas’ é outro desafio emocionante para você, já que seus assentamentos estão condenados no seu apogeu. A selva engole os sinais da civilização humana e seus oponentes aproveitam a chance para construir seu assentamento no local que desejam. O jogo de cartas: Jogue o jogo introdutório do popular jogo de cartas para 2 jogadores “Catan – The Duel” online gratuitamente ou domine o “Arrival on Catan” gratuito, para desbloquear permanentemente o modo single player contra a IA. Obtenha o jogo de cartas completo como uma compra no jogo para jogar três conjuntos de temas diferentes contra amigos, outros fãs, amigos ou diferentes oponentes de IA e mergulhe na vida agitada de Catan. Características: - Negocie – construa – estabeleça – Torne-se o Senhor de Catan! - Jogue em todos os seus dispositivos com uma conta. - Fiel à versão original do jogo de tabuleiro “Catan”, bem como ao jogo de cartas “Catan – The Duel” (também conhecido como “Rivals for Catan”) - Crie seu próprio avatar. - Converse com outros jogadores e forme guildas. - Participe de temporadas e ganhe prêmios incríveis. - Jogue para ganhar inúmeras conquistas e desbloquear recompensas. - Obtenha expansões e modos de jogo adicionais como compras no jogo. - Comece facilmente com o tutorial abrangente. Conteúdo gratuito para jogar: - Partidas gratuitas do jogo básico contra dois outros jogadores humanos - Jogo introdutório de partidas grátis Catan – O duelo contra um jogador humano - “Chegada a Catan”: Domine os desafios em todas as áreas do jogo para obter mais sóis vermelhos de Catan. - Você pode usar os sóis Catan para jogar contra o computador. Seus sóis amarelos se recarregam sozinhos.

