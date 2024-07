Casual Crossword é um divertido jogo casual no qual os jogadores terão que decodificar palavras misteriosas para preencher os espaços em branco com base em pistas fornecidas. Em Casual Crossword, os jogadores terão que preencher as caixas em branco com as letras apropriadas. O lado direito do tabuleiro em branco será dividido em duas partes de dicas, revelando respectivamente as linhas horizontais e verticais de letras do jogo. As células em branco são numeradas e a elas correspondem sugestões à direita. Pense bem para dar a resposta correta. Decodifique palavras misteriosas com sua inteligência.

Site: connectionsgame.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Casual Crossword. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.