No Blurdle, os jogadores terão 8 oportunidades para decodificar a palavra misteriosa com base nas dicas fornecidas. São palavras que contêm quatro ou cinco letras. Blurdle tem um nível de dificuldade mais alto do que outros jogos Wordle. Portanto, os jogadores terão mais tentativas. Além disso, você pode escolher a dificuldade do jogo escolhendo o comprimento da palavra misteriosa. Os jogadores devem usar as pistas fornecidas após cada palpite para saber a palavra exata a procurar nas próximas suposições. Este jogo é indicado para quem tem bom raciocínio e gosta de raciocinar. Essa também é uma maneira interessante de você aprender e expandir seu vocabulário.

Site: connectionsgame.io

