O Animals Word Search fornece aos jogadores um determinado vocabulário e, em seguida, observe cuidadosamente para encontrá-los na bagunçada tabela de palavras. No Animals Word Search, um alfabeto aparece com muitas letras dispostas ao acaso. No lado direito estão as palavras que você precisa encontrar nessa tabela. Observe com atenção e encontre-os arrastando o mouse da primeira até a última letra da palavra. Geralmente está localizado na mesma linha horizontal, vertical ou diagonal. Não presuma que a primeira letra da palavra estará no topo, pois ela pode ser organizada na ordem inversa. Ao completar uma carta, a palavra correspondente à direita será riscada. Este jogo foi criado com o objetivo de ajudar os jogadores a aumentar sua capacidade de observação e conhecer mais vocabulário.

