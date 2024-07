Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de ABC words no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

ABC Words apresentará uma série de vocabulário e os jogadores deverão escolher 1 das 3 imagens correspondentes ao vocabulário fornecido. ABC Words é um jogo interessante com o objetivo de ajudar os jogadores a reconhecer mais vocabulário. Quando você começar a jogar, uma palavra do vocabulário aparecerá acima, junto com 3 imagens correspondentes a 3 opções diferentes abaixo. O jogador escolherá uma dessas três imagens se achar que ela representa o significado da palavra acima. Você também pode pular esse quebra-cabeça pressionando o botão Avançar na tela. O jogo exige que os jogadores tenham a capacidade de compreender um vocabulário rico e diversificado.

Site: connectionsgame.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ABC words. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.