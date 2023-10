WebCatalog para Windows

Melhore o seu fluxo de trabalho com aplicativos de computador e Espaços

Diga adeus à frustração de fazer malabarismos com varias abas do navegador! Com o WebCatalog, você pode facilmente transformar os seus aplicativos favoritos da Web em aplicativos simplificados e focados de computador, que ajudarão a melhorar o seu fluxo de trabalho e a aumentar a sua produtividade. Desfrute de uma experiência sem distrações nem interrupções que lhe permitirá se concentrar no que realmente importa.

Além disso, o WebCatalog permite que você gerencie, organize e agrupe várias contas e aplicativos em Espaços, para que você possa ficar conectado a tudo sem trocar de navegador.

