Zoho Workerly para pessoal temporário. O software de agendamento de funcionários do Zoho Workerly permite que as agências gerenciem seu banco de dados de clientes e temporários, agendem trabalhos com base nos requisitos do cliente, gerem planilhas de horas e enviem faturas, tudo em uma única interface.

Site: accounts.zoho.com

